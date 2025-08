Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gibt am Freitagnachmittag nach

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 3,8 Prozent auf 0,559 USD nach.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 3,8 Prozent auf 0,559 USD nach. In der Spitze büßte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 0,551 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,560 USD. Der Tagesumsatz der Tilray (ex Aphria)-Aktie belief sich zuletzt auf 554.296 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.08.2024 auf bis zu 2,105 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 276,565 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,351 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Verlust von 37,209 Prozent wieder erreichen.

Tilray (ex Aphria) veröffentlichte am 28.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Tilray (ex Aphria) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,30 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,33 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 224,53 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 229,88 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,099 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

