Notierung im Fokus

Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) fällt am Abend

04.09.25 20:25 Uhr
Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) fällt am Abend

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Tilray (ex Aphria). Zuletzt ging es für die Tilray (ex Aphria)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,4 Prozent auf 1,15 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tilray (ex Aphria)
0,97 EUR -0,04 EUR -4,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:06 Uhr fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,4 Prozent auf 1,15 USD ab. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,11 USD nach. Bei 1,18 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.771.911 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 1,87 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.09.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 63,32 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.06.2025 (0,35 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Verlust von 69,34 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tilray (ex Aphria) am 28.07.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) -0,04 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,33 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 224,53 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 229,88 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,099 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie dreht ins Minus: Cannabis-Riese profitiert zeitweise von Regulierungsänderungsplänen

Tilray-Aktie gibt kräftig nach: Tilray schockiert Anleger mit deutlich höherem Verlust

Tilray-Aktie bricht ein: Tilray schreibt Verluste

Analysen zu Tilray (ex Aphria)

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
