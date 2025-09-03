Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) fällt am Abend
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Tilray (ex Aphria). Zuletzt ging es für die Tilray (ex Aphria)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,4 Prozent auf 1,15 USD.
Um 20:06 Uhr fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,4 Prozent auf 1,15 USD ab. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,11 USD nach. Bei 1,18 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.771.911 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 1,87 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.09.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 63,32 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.06.2025 (0,35 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Verlust von 69,34 Prozent wieder erreichen.
Die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tilray (ex Aphria) am 28.07.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) -0,04 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,33 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 224,53 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 229,88 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,099 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie belaufen.
