Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) mit herben Abschlägen am Freitagnachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 7,6 Prozent bei 1,94 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 7,6 Prozent auf 1,94 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,90 USD. Bei 2,01 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 4.277.736 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Bei 2,31 USD erreichte der Titel am 09.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 19,07 Prozent Luft nach oben. Am 24.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,35 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 81,91 Prozent würde die Tilray (ex Aphria)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 09.10.2025 hat Tilray (ex Aphria) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 209,50 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 8,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 229,88 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,066 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie stehen.

