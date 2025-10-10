Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Freitagabend tiefrot

So entwickelt sich Tilray (ex Aphria)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 17,1 Prozent auf 1,74 USD abwärts.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 17,1 Prozent auf 1,74 USD ab. In der Spitze büßte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,73 USD ein. Bei 2,01 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 14.855.764 Tilray (ex Aphria)-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2,31 USD erreichte der Titel am 09.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,76 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 24.06.2025 Kursverluste bis auf 0,35 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 79,83 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 09.10.2025 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,04 USD je Aktie eingebüßt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,87 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 209,50 Mio. USD im Vergleich zu 229,88 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,066 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

