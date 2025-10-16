Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) verliert am Donnerstagabend kräftig

Tilray (ex Aphria) im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 8,0 Prozent auf 1,55 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wies um 20:05 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 8,0 Prozent auf 1,55 USD abwärts. In der Spitze fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,54 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,68 USD. Bisher wurden via NASDAQ 6.874.742 Tilray (ex Aphria)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 2,31 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2025). Gewinne von 49,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,35 USD. Dieser Wert wurde am 24.06.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 77,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 09.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Tilray (ex Aphria) mit einem Umsatz von insgesamt 209,50 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 200,04 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,73 Prozent gesteigert.

Laut Analysten dürfte Tilray (ex Aphria) im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,039 USD einfahren.

