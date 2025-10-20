DAX24.291 +1,9%Est505.687 +1,4%MSCI World4.342 +1,1%Top 10 Crypto14,94 +0,6%Nas22.991 +1,4%Bitcoin95.646 +2,6%Euro1,1656 -0,1%Öl60,51 -1,4%Gold4.346 +2,3%
Aktienkurs im Fokus

Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Montagnachmittag gefragt

20.10.25 16:09 Uhr
Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Montagnachmittag gefragt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Tilray (ex Aphria). Im NASDAQ-Handel gewannen die Tilray (ex Aphria)-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tilray (ex Aphria)
1,35 EUR 0,05 EUR 3,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr wies die Tilray (ex Aphria)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 1,60 USD nach oben. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,61 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,56 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 736.444 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Bei 2,31 USD markierte der Titel am 10.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,83 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,35 USD. Dieser Wert wurde am 24.06.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 77,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tilray (ex Aphria) am 09.10.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 209,50 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 200,04 Mio. USD umgesetzt.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2026 einen Verlust in Höhe von -0,039 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

In eigener Sache

Analysen zu Tilray (ex Aphria)

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
16.10.2018Tilray BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tilray (ex Aphria) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
