Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Montagnachmittag gefragt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Tilray (ex Aphria). Im NASDAQ-Handel gewannen die Tilray (ex Aphria)-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.

Um 15:53 Uhr wies die Tilray (ex Aphria)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 1,60 USD nach oben. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,61 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,56 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 736.444 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Bei 2,31 USD markierte der Titel am 10.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,83 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,35 USD. Dieser Wert wurde am 24.06.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 77,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tilray (ex Aphria) am 09.10.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 209,50 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 200,04 Mio. USD umgesetzt.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2026 einen Verlust in Höhe von -0,039 USD ausweisen wird.

