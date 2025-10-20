Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) präsentiert sich am Montagabend fester

So entwickelt sich Tilray (ex Aphria)

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Tilray (ex Aphria) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,2 Prozent auf 1,60 USD.

Um 20:06 Uhr stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 1,60 USD. Den Tageshöchststand markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,62 USD. Bei 1,56 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 3.314.884 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 10.10.2025 auf bis zu 2,31 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,83 Prozent. Am 24.06.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,35 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 77,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 09.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 209,50 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 200,04 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,039 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie springt zweistellig hoch: Starkes erstes Quartal mit Rekord-Nettoumsatz

Tilray-Aktie nach Höhenflug unter Druck: Kursrückgang trotz Trump-Optimismus

Kursfeuerwerk trotz HV-Flop: Aktie von Canopy Growth hebt ab - Aurora, Cronos und Tilray ziehen mit