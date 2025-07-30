DAX24.153 -0,5%ESt505.384 -1,1%Top 10 Crypto15,97 +0,8%Dow45.334 +0,1%Nas21.502 +0,2%Bitcoin95.162 +0,3%Euro1,1648 +0,2%Öl67,26 -2,2%Gold3.385 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Tesla A1CX3T BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt etwas tiefer -- US-Börsen kaum bewegt -- Trump will Fed-Vorstandsmitglied entlassen -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
Top News
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis
Harte Lektionen für Anleger: Warum Altcoins unter Druck geraten, während Bitcoin dominiert Harte Lektionen für Anleger: Warum Altcoins unter Druck geraten, während Bitcoin dominiert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Anlegertag Düsseldorf, Samstag, 6. September, das Finanz-Event für Privatanleger & Trader - 40 Expertenvorträge und Blogger-Lounge! - Jetzt kostenfrei anmelden! +++
Aktienentwicklung

Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gewinnt am Dienstagabend

26.08.25 20:24 Uhr
Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gewinnt am Dienstagabend

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 1,42 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tilray (ex Aphria)
1,21 EUR 0,05 EUR 4,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 1,42 USD. Den Tageshöchststand markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,55 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,52 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 13.197.423 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 1,94 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.08.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tilray (ex Aphria)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,35 USD. Dieser Wert wurde am 24.06.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 303,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tilray (ex Aphria) am 28.07.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tilray (ex Aphria) ein Ergebnis je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Tilray (ex Aphria) im vergangenen Quartal 224,53 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tilray (ex Aphria) 229,88 Mio. USD umsetzen können.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,099 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie gibt kräftig nach: Tilray schockiert Anleger mit deutlich höherem Verlust

Tilray-Aktie bricht ein: Tilray schreibt Verluste

Tilray-Aktie auf Talfahrt: Tilray weitet Verluste aus

In eigener Sache

Übrigens: Tilray (ex Aphria) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tilray (ex Aphria)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tilray (ex Aphria)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tilray (ex Aphria)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tilray (ex Aphria)

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
16.10.2018Tilray BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tilray (ex Aphria) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen