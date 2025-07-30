Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gewinnt am Dienstagabend
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 1,42 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 1,42 USD. Den Tageshöchststand markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,55 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,52 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 13.197.423 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 1,94 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.08.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tilray (ex Aphria)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,35 USD. Dieser Wert wurde am 24.06.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 303,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tilray (ex Aphria) am 28.07.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tilray (ex Aphria) ein Ergebnis je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Tilray (ex Aphria) im vergangenen Quartal 224,53 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tilray (ex Aphria) 229,88 Mio. USD umsetzen können.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,099 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie
Tilray-Aktie gibt kräftig nach: Tilray schockiert Anleger mit deutlich höherem Verlust
Tilray-Aktie bricht ein: Tilray schreibt Verluste
Übrigens: Tilray (ex Aphria) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Tilray (ex Aphria)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tilray (ex Aphria)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com
Nachrichten zu Tilray (ex Aphria)
Analysen zu Tilray (ex Aphria)
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2019
|Tilray Buy
|The Benchmark Company
|05.06.2019
|Tilray Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|15.05.2019
|Tilray Market Perform
|BMO Capital Markets
|21.02.2019
|Aphria Buy
|Seaport Global Securities
|21.02.2019
|Tilray Neutral
|Seaport Global Securities
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2019
|Tilray Buy
|The Benchmark Company
|15.05.2019
|Tilray Market Perform
|BMO Capital Markets
|21.02.2019
|Aphria Buy
|Seaport Global Securities
|16.10.2018
|Tilray Buy
|The Benchmark Company
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.06.2019
|Tilray Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|21.02.2019
|Tilray Neutral
|Seaport Global Securities
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tilray (ex Aphria) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen