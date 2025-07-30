Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gewinnt am Dienstagabend

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 1,42 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 1,42 USD. Den Tageshöchststand markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,55 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,52 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 13.197.423 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 1,94 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.08.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tilray (ex Aphria)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,35 USD. Dieser Wert wurde am 24.06.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 303,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tilray (ex Aphria) am 28.07.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tilray (ex Aphria) ein Ergebnis je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Tilray (ex Aphria) im vergangenen Quartal 224,53 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tilray (ex Aphria) 229,88 Mio. USD umsetzen können.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,099 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

