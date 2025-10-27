TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems verteuert sich am Montagnachmittag kräftig

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie. In der BX World-Sitzung kletterte das Papier um 10,6 Prozent auf 77,83 CHF.

Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie notierte im BX World-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 10,6 Prozent auf 77,83 CHF. Den Tageshöchststand markierte die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bei 77,83 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,92 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 473 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien umgesetzt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 74,50 EUR für die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie.

Am 13.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,61 EUR je Aktie in den TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie

