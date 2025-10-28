TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems gibt am Vormittag ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie notierte im BX World-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 75,67 CHF.
Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie notierte im BX World-Handel um 09:18 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 75,67 CHF. Der Kurs der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 75,67 CHF nach. Bei 76,54 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via BX World 18 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien umgesetzt.
Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 74,50 EUR je TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie an.
Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TKMS thyssenkrupp Marine Systems am 13.10.2025.
Den erwarteten Gewinn je TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,61 EUR fest.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
