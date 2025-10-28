TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems gibt am Vormittag ab

Blick auf TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie notierte im BX World-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 75,67 CHF.

Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie notierte im BX World-Handel um 09:18 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 75,67 CHF. Der Kurs der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 75,67 CHF nach. Bei 76,54 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via BX World 18 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien umgesetzt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 74,50 EUR je TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TKMS thyssenkrupp Marine Systems am 13.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,61 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie

TKMS-Aktie fester: Ernüchternde Bilanz zum Ende der ersten Börsenwoche

Hot Stocks heute: Trade der Woche - Long auf Merck, dem DAX-Konzern aus Darmstadt

Hot Stocks heute: Die günstigere Alternative zu TKMS: der britische Marine-Dienstleister Babcock.