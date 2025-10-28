TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems zeigt sich am Nachmittag gestärkt
Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im BX World-Handel gewannen die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Papiere zuletzt 3,5 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Um 16:06 Uhr stieg die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie. In der BX World-Sitzung kletterte das Papier um 3,5 Prozent auf 79,71 CHF. In der Spitze gewann die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bis auf 81,42 CHF. Bei 76,54 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via BX World 161 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien den Besitzer.
Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 74,50 EUR für die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie.
Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte TKMS thyssenkrupp Marine Systems am 13.10.2025.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass TKMS thyssenkrupp Marine Systems einen Gewinn von 1,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie
TKMS-Aktie fester: Ernüchternde Bilanz zum Ende der ersten Börsenwoche
Hot Stocks heute: Trade der Woche - Long auf Merck, dem DAX-Konzern aus Darmstadt
Hot Stocks heute: Die günstigere Alternative zu TKMS: der britische Marine-Dienstleister Babcock.
Ausgewählte Hebelprodukte auf TKMS thyssenkrupp Marine Systems
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TKMS thyssenkrupp Marine Systems
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TKMS thyssenkrupp Marine Systems nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen