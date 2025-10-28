TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems zeigt sich am Nachmittag gestärkt

So bewegt sich TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im BX World-Handel gewannen die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Papiere zuletzt 3,5 Prozent.

Um 16:06 Uhr stieg die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie. In der BX World-Sitzung kletterte das Papier um 3,5 Prozent auf 79,71 CHF. In der Spitze gewann die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bis auf 81,42 CHF. Bei 76,54 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via BX World 161 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien den Besitzer.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 74,50 EUR für die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte TKMS thyssenkrupp Marine Systems am 13.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TKMS thyssenkrupp Marine Systems einen Gewinn von 1,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie

TKMS-Aktie fester: Ernüchternde Bilanz zum Ende der ersten Börsenwoche

Hot Stocks heute: Trade der Woche - Long auf Merck, dem DAX-Konzern aus Darmstadt

Hot Stocks heute: Die günstigere Alternative zu TKMS: der britische Marine-Dienstleister Babcock.