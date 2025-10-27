TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: Anleger decken sich am Vormittag mit TKMS thyssenkrupp Marine Systems ein

Blick auf TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Kurs

Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie Gewinne aus. In der BX World-Sitzung ging es für das Papier um 5,9 Prozent auf 74,54 CHF nach oben.

Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie notierte im BX World-Handel um 09:11 Uhr in Grün und gewann 5,9 Prozent auf 74,54 CHF. Bei 74,54 CHF erreichte die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die BX World-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 72,92 CHF. Zuletzt stieg das BX World-Volumen auf 385 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 74,50 EUR.

TKMS thyssenkrupp Marine Systems ließ sich am 13.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,61 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

