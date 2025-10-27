DAX24.261 +0,1%Est505.689 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +6,1%Nas23.205 +1,2%Bitcoin98.923 +0,5%Euro1,1635 ±0,0%Öl65,32 -0,6%Gold4.049 -0,8%
Blick auf TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Kurs

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: Anleger decken sich am Vormittag mit TKMS thyssenkrupp Marine Systems ein

27.10.25 09:22 Uhr
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: Anleger decken sich am Vormittag mit TKMS thyssenkrupp Marine Systems ein

Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie Gewinne aus. In der BX World-Sitzung ging es für das Papier um 5,9 Prozent auf 74,54 CHF nach oben.

TKMS thyssenkrupp Marine Systems
80,65 EUR 4,45 EUR 5,84%
Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie notierte im BX World-Handel um 09:11 Uhr in Grün und gewann 5,9 Prozent auf 74,54 CHF. Bei 74,54 CHF erreichte die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die BX World-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 72,92 CHF. Zuletzt stieg das BX World-Volumen auf 385 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 74,50 EUR.

TKMS thyssenkrupp Marine Systems ließ sich am 13.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,61 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research

