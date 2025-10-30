TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Vormittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie konnte zuletzt im BX World-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 76,35 CHF.

Das Papier von TKMS thyssenkrupp Marine Systems legte um 09:02 Uhr zu und stieg im BX World-Handel um 2,2 Prozent auf 76,35 CHF. Kurzfristig markierte die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bei 76,35 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 75,81 CHF. Der Tagesumsatz der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie belief sich zuletzt auf 20 Aktien.

Das durchschnittliche Kursziel der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie wird bei 74,50 EUR angegeben.

TKMS thyssenkrupp Marine Systems ließ sich am 13.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,66 EUR je Aktie in den TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Büchern.

