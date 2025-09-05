TRATON Aktie News: TRATON am Montagvormittag mit Aufschlag
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von TRATON. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 30,58 EUR zu.
Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 30,58 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die TRATON-Aktie bei 30,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,54 EUR. Bisher wurden heute 2.539 TRATON-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 38,45 EUR erreichte der Titel am 07.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TRATON-Aktie somit 20,47 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,12 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TRATON-Aktie 21,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für TRATON-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,70 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,29 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 36,15 EUR an.
Am 25.07.2025 legte TRATON die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 1,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,59 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11,30 Mrd. EUR.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 22.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von TRATON.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,79 EUR je Aktie in den TRATON-Büchern.
