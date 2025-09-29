DAX 23.765 +0,1%ESt50 5.503 -0,1%Top 10 Crypto 15,55 -2,3%Dow 46.316 +0,2%Nas 22.591 +0,5%Bitcoin 96.204 -1,3%Euro 1,1746 +0,1%Öl 67,53 -0,2%Gold 3.809 -0,6%
TRATON Aktie

27,34 EUR -0,40 EUR -1,44 %
STU
Marktkap. 13,76 Mrd. EUR

KGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
WKN TRAT0N

ISIN DE000TRAT0N7

Symbol TRATF

Bernstein Research

TRATON Market-Perform

12:56 Uhr
TRATON Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Harry Martin und sein Kollege Chad Dillard widmeten sich am Montag den Nachfragesignalen vom US-Markt. Die Lkw-Produktion verlaufe im Jahr 2025 bislang weiterhin schwach. Die Produktionsprognosen für Nutzfahrzeuge der Klasse 8 seien derweil relativ stabil./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 18:22 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 18:22 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Market-Perform

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
27,68 €		 Abst. Kursziel*:
30,06%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
27,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,68%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TRATON

12:56 TRATON Market-Perform Bernstein Research
26.09.25 TRATON Market-Perform Bernstein Research
26.09.25 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
08.09.25 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
26.08.25 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

