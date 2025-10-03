TRATON Aktie News: TRATON am Freitagnachmittag freundlich
Die Aktie von TRATON zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von TRATON konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 27,60 EUR.
Um 15:53 Uhr wies die TRATON-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 27,60 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die TRATON-Aktie bei 28,16 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,90 EUR. Der Tagesumsatz der TRATON-Aktie belief sich zuletzt auf 59.172 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 38,45 EUR erreichte der Titel am 07.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TRATON-Aktie somit 28,22 Prozent niedriger. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 25,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 8,99 Prozent könnte die TRATON-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten TRATON-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,70 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,29 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TRATON-Aktie bei 35,84 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte TRATON am 25.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,17 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 11,30 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TRATON 11,59 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte TRATON am 29.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 22.10.2026 dürfte TRATON die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,73 EUR je TRATON-Aktie.
Analysen zu TRATON
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.2025
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|26.09.2025
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|26.09.2025
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
