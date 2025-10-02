DAX24.437 +1,3%Est505.650 +1,2%MSCI World4.317 -0,1%Top 10 Crypto16,51 +1,3%Nas22.766 +0,1%Bitcoin102.094 +1,2%Euro1,1696 -0,3%Öl64,55 -1,3%Gold3.827 -1,0%
Kurs der TRATON

TRATON Aktie News: TRATON am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

02.10.25 16:10 Uhr
TRATON Aktie News: TRATON am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von TRATON. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 27,66 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
27,64 EUR 0,38 EUR 1,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:50 Uhr ging es für das TRATON-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 27,66 EUR. Die TRATON-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 28,00 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 27,50 EUR. Der Tagesumsatz der TRATON-Aktie belief sich zuletzt auf 67.892 Aktien.

Bei 38,45 EUR erreichte der Titel am 07.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der TRATON-Aktie ist somit 39,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 25,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TRATON-Aktie 10,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem TRATON seine Aktionäre 2024 mit 1,70 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,29 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 35,84 EUR an.

Am 25.07.2025 hat TRATON die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,17 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,49 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,30 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,59 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,74 EUR je TRATON-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

