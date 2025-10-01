DAX23.998 +0,5%Est505.553 +0,4%MSCI World4.308 ±0,0%Top 10 Crypto16,05 +1,3%Nas22.660 +0,3%Bitcoin99.275 +2,2%Euro1,1738 ±0,0%Öl65,69 -2,0%Gold3.882 +0,6%
US-Shutdown: DAX steigt zum Oktoberstart -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Danone und Lifeway im Fokus
Kursentwicklung

TRATON Aktie News: TRATON gewinnt am Mittwochmittag

01.10.25 12:06 Uhr
TRATON Aktie News: TRATON gewinnt am Mittwochmittag

Die Aktie von TRATON zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von TRATON konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 27,52 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
27,30 EUR -0,38 EUR -1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die TRATON-Papiere um 11:43 Uhr 0,9 Prozent. Die TRATON-Aktie legte bis auf 27,52 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,34 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 35.136 TRATON-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,72 Prozent. Bei 25,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass TRATON-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,29 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TRATON 1,70 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 36,34 EUR je TRATON-Aktie aus.

Am 25.07.2025 legte TRATON die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 1,17 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,59 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11,30 Mrd. EUR.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von TRATON rechnen Experten am 22.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,76 EUR je TRATON-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

Analysen zu TRATON

DatumRatingAnalyst
30.09.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
26.09.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
26.09.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025TRATON NeutralGoldman Sachs Group Inc.
26.08.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.07.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025TRATON BuyWarburg Research
25.07.2025TRATON BuyUBS AG
03.07.2025TRATON BuyWarburg Research
02.07.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
