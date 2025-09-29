TRATON Aktie News: TRATON am Mittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von TRATON gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die TRATON-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 27,44 EUR.

Die TRATON-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:42 Uhr um 0,4 Prozent auf 27,44 EUR nach. In der Spitze fiel die TRATON-Aktie bis auf 27,28 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,62 EUR. Der Tagesumsatz der TRATON-Aktie belief sich zuletzt auf 28.651 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TRATON-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 25,12 EUR. Abschläge von 8,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten TRATON-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,70 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,29 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 36,34 EUR je TRATON-Aktie aus.

Am 25.07.2025 äußerte sich TRATON zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,49 EUR gegenüber 1,17 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,49 Prozent auf 11,30 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte TRATON Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass TRATON im Jahr 2025 3,76 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

