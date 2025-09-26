TRATON Aktie News: TRATON am Vormittag im Minus

So bewegt sich TRATON

Die Aktie von TRATON gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TRATON-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 27,48 EUR ab.

Die TRATON-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 0,1 Prozent auf 27,48 EUR ab. Die TRATON-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 27,44 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,78 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.401 TRATON-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2025 bei 38,45 EUR. Derzeit notiert die TRATON-Aktie damit 28,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,12 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die TRATON-Aktie mit einem Verlust von 8,59 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,29 EUR. Im Vorjahr erhielten TRATON-Aktionäre 1,70 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 36,34 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte TRATON am 25.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR gegenüber 1,17 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,30 Mrd. EUR – eine Minderung von 2,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11,59 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 22.10.2026 dürfte TRATON die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je TRATON-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,76 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

Aktien von VW, BMW, Mercedes-Benz & Co. uneins: US-Regierung senkt EU-Autozölle auf 15 Prozent

TRATON-Aktie tiefer: MAN weitet Busgeschäft mit Partnerschaft mit Aserbaidschan aus

MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 5 Jahren eingebracht