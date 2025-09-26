TRATON Aktie News: TRATON reagiert am Montagmittag positiv

TRATON im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von TRATON. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 27,96 EUR zu.

Die TRATON-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 27,96 EUR. Die TRATON-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 28,14 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,78 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 54.882 TRATON-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.03.2025 markierte das Papier bei 38,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TRATON-Aktie 37,52 Prozent zulegen. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,16 Prozent.

Für TRATON-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,70 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,29 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 36,34 EUR an.

Am 25.07.2025 hat TRATON in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,17 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,30 Mrd. EUR – eine Minderung von 2,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11,59 Mrd. EUR eingefahren.

Die TRATON-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 22.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von TRATON.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,76 EUR je TRATON-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

Aktien von VW, BMW, Mercedes-Benz & Co. uneins: US-Regierung senkt EU-Autozölle auf 15 Prozent

TRATON-Aktie tiefer: MAN weitet Busgeschäft mit Partnerschaft mit Aserbaidschan aus

MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 5 Jahren eingebracht