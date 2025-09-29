TRATON Aktie News: TRATON verteidigt Stellung am Dienstagvormittag

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 27,56 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die TRATON-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 27,56 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die TRATON-Aktie bei 27,66 EUR. Der Kurs der TRATON-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 27,48 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,62 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.878 TRATON-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 38,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TRATON-Aktie 39,51 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 25,12 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 8,85 Prozent könnte die TRATON-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

TRATON-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,70 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,29 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 36,34 EUR.

TRATON ließ sich am 25.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,17 EUR je Aktie generiert. TRATON hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,30 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von TRATON veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der TRATON-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 22.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,76 EUR je Aktie belaufen.

