TRATON Aktie News: TRATON am Nachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von TRATON gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 27,22 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die TRATON-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 27,22 EUR. Die TRATON-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 27,20 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,62 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 62.561 TRATON-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 38,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die TRATON-Aktie damit 29,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 25,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der TRATON-Aktie liegt somit 8,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem TRATON seine Aktionäre 2024 mit 1,70 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,29 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 36,34 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte TRATON am 25.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 EUR, nach 1,17 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,49 Prozent auf 11,30 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte TRATON am 29.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je TRATON-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,76 EUR fest.

