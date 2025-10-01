DAX24.071 +0,8%Est505.574 +0,8%MSCI World4.311 +0,1%Top 10 Crypto16,13 +1,8%Nas22.659 ±0,0%Bitcoin99.861 +2,8%Euro1,1745 +0,1%Öl65,46 -2,4%Gold3.872 +0,3%
Profil
Notierung im Blick

TRATON Aktie News: TRATON schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

01.10.25 16:10 Uhr
TRATON Aktie News: TRATON schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 27,56 EUR.

Um 15:50 Uhr konnte die Aktie von TRATON zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 27,56 EUR. Kurzfristig markierte die TRATON-Aktie bei 27,64 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,34 EUR. Bisher wurden via XETRA 56.993 TRATON-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2025 auf bis zu 38,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,51 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 8,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,70 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,29 EUR je TRATON-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 36,34 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TRATON am 25.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,17 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,49 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,30 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,59 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von TRATON rechnen Experten am 22.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,76 EUR je TRATON-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu TRATON

DatumRatingAnalyst
30.09.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
26.09.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
26.09.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025TRATON NeutralGoldman Sachs Group Inc.
26.08.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
