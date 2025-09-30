TRATON Aktie
Marktkap. 13,77 Mrd. EURKGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Traton nach Gesprächen mit Finanzchef Micael Jackstein von 34 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seine Schätzungen für Umsatz und bereinigtes operatives Quartalsergebnis (Ebit) des Nutzfahrzeugherstellers lägen unter den Konsensprognosen, schrieb Jose M Asumendi in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht am 29. Oktober. Er senkte zudem seine bereinigten Ebit-Erwartungen für 2025 und 2026 und liegt damit nach eigener Aussage nun noch deutlicher unter den Konsensprognosen als für das dritte Quartal./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 15:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 15:03 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TRATON GROUP
Zusammenfassung: TRATON Neutral
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
27,34 €
|Abst. Kursziel*:
9,73%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
27,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,65%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,53 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TRATON
|18:01
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|26.09.25
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|26.09.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18:01
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|26.09.25
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|26.09.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.25
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|TRATON Buy
|Warburg Research
|25.07.25
|TRATON Buy
|UBS AG
|03.07.25
|TRATON Buy
|Warburg Research
|02.07.25
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|25.05.21
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|14.01.21
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|15.10.20
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|08.09.20
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|18:01
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|26.09.25
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|26.09.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.