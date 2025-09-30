DAX 24.114 +1,0%ESt50 5.581 +0,9%Top 10 Crypto 16,25 +2,5%Dow 46.379 +0,0%Nas 22.701 +0,2%Bitcoin 100.726 +3,7%Euro 1,1722 -0,1%Öl 65,79 -1,9%Gold 3.871 +0,3%
TRATON Aktie

27,36 EUR +0,02 EUR +0,07 %
STU
Marktkap. 13,77 Mrd. EUR

KGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
WKN TRAT0N

ISIN DE000TRAT0N7

Symbol TRATF

JP Morgan Chase & Co.

TRATON Neutral

18:01 Uhr
TRATON Neutral
TRATON
27,36 EUR 0,02 EUR 0,07%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Traton nach Gesprächen mit Finanzchef Micael Jackstein von 34 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seine Schätzungen für Umsatz und bereinigtes operatives Quartalsergebnis (Ebit) des Nutzfahrzeugherstellers lägen unter den Konsensprognosen, schrieb Jose M Asumendi in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht am 29. Oktober. Er senkte zudem seine bereinigten Ebit-Erwartungen für 2025 und 2026 und liegt damit nach eigener Aussage nun noch deutlicher unter den Konsensprognosen als für das dritte Quartal./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 15:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 15:03 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Neutral

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
27,34 €		 Abst. Kursziel*:
9,73%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
27,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,65%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TRATON

18:01 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.25 TRATON Market-Perform Bernstein Research
26.09.25 TRATON Market-Perform Bernstein Research
26.09.25 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
08.09.25 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

