TRATON Aktie News: TRATON am Dienstagnachmittag kaum bewegt

Blick auf TRATON-Kurs

Die Aktie von TRATON zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die TRATON-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 30,64 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:50 Uhr die TRATON-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 30,64 EUR. Im Tageshoch stieg die TRATON-Aktie bis auf 31,00 EUR. Der Kurs der TRATON-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 30,52 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,52 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TRATON-Aktien beläuft sich auf 35.540 Stück.

Bei 38,45 EUR erreichte der Titel am 07.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TRATON-Aktie 25,49 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 25,12 EUR. Derzeit notiert die TRATON-Aktie damit 21,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,70 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,30 EUR je TRATON-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 36,34 EUR je TRATON-Aktie aus.

TRATON veröffentlichte am 25.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,49 Prozent auf 11,30 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 11,59 Mrd. EUR umgesetzt.

Die TRATON-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet. TRATON dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2026 präsentieren.

In der TRATON-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,77 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor einem Jahr verdient

August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der TRATON-Aktie angepasst