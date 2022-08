TUI-Aktie tiefer: TUI rechnet dank starker Buchungen weiter mit operativem Jahresgewinn - TUI will Hotelpreise moderat erhöhen

Aktien in diesem Artikel TUI 1,68 EUR

Derzeit hätten die Buchungen mit 11,5 Millionen Gästen rund 90 Prozent des Niveaus von 2019 erreicht, teilte das Unternehmen TUI am Mittwoch in Hannover mit. Nach zwei verlustreichen Jahren und der Rettung des Konzerns durch den deutschen Staat rechnen der scheidende Vorstandschef Fritz Joussen und sein designierter Nachfolger Sebastian Ebel für das laufende Geschäftsjahr bis Ende September weiterhin mit einem signifikant positiven operativen Gewinn vor Sondereffekten (bereinigtes Ebit).

Im dritten Geschäftsquartal bis Ende Juni sprang der Umsatz im Vergleich zum pandemiebelasteten Vorjahreszeitraum von 650 Millionen auf 4,4 Milliarden Euro nach oben. Für einen Gewinn reichte dies allerdings noch nicht: Weil der Konzern wegen Flugausfällen und -verspätungen vor allem in Großbritannien Sonderkosten von 75 Millionen Euro schultern musste, lag das bereinigte operative Ergebnis noch mit 27 Millionen im Minus. Ein Jahr zuvor hatte der operative Verlust sogar 670 Millionen betragen. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre diesmal ein Fehlbetrag von rund 357 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte hier noch ein Verlust von rund 935 Millionen Euro gestanden.

TUI will Hotelpreise in den nächsten Jahren moderat erhöhen

Vor dem Hintergrund der stärkeren Teuerungsraten und Treibstoffkosten will der Reisekonzern TUI seine Preise in den kommenden Jahren erhöhen.

Es werde eine moderate Anhebung der Hotelpreise geben, kündigte der designierte Konzernchef Sebastian Ebel am Mittwoch an. "Das führt auch zur Erhöhung des Reisepreises." Der Reiseveranstalter sei bei der Kapazitätsplanung mit Blick auf mögliche Effekte der Inflation auf die Nachfrage vorsichtig. Die Verbraucher verzichteten aber im seltensten Fall auf Urlaub, sie zögen womöglich aber nähere Reiseziele den teureren Fernstrecken vor. In diesem Sommer seien die Durchschnittspreise 18 Prozent höher, da die Urlauber höherwertige Leistungen der Hotels und längere Aufenthalte buchten.

Finanzchef Ebel, der Ende September den scheidenden Vorstandsvorsitzenden Fritz Joussen ablöst, zeigte sich zuversichtlich, dass die Störungen der Abläufe an den Flughäfen mittlerweile vorbei sind. Rund 200 Flugausfälle, vor allem in Großbritannien, hatten bei TUI im abgelaufenen Quartal mit 75 Millionen Euro Zusatzkosten zu Buche geschlagen.

Die TUI-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,73 Prozent auf 1,68 Euro.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com, TUI