Energiekontor-Aktie: Energiekontor steigert Gewinn im ersten Halbjahr kräftig
Fortschritte bei der Projektentwicklung haben Energiekontor im ersten Halbjahr gestützt.
Werte in diesem Artikel
Dem stand gleichwohl ein schwaches Windaufkommen gegenüber, das den Betreiber und Entwickler von Wind- und Solarparks im ersten Halbjahr teils etwas bremste. Der Umsatz lag mit 76 Millionen Euro 2 Millionen Euro unter dem Vorjahresniveau, wie Energiekontor am Donnerstag mitteilte. Allerdings wuchs die Gesamtleistung deutlich wegen laufender Planungstätigkeiten sowie im Bau befindlicher Wind und Solarprojekte. Der Vorsteuergewinn schnellte hingegen um rund 70 Prozent auf 28,3 Millionen Euro nach oben. Für 2025 plant der Vorstandsvorsitzende Peter Szabo hier weiterhin mit 70 bis 90 Millionen Euro - nach gut 36 Millionen im vergangenen Jahr. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen im ersten Halbjahr mit 24 Millionen Euro mehr als doppelt so viel wie vor einem Jahr.
/mis/stk
BREMEN (dpa-AFX)
