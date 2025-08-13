Trotz Umsatzminus

Energiekontor-Aktie: Energiekontor steigert Gewinn im ersten Halbjahr kräftig

14.08.25 08:16 Uhr

Fortschritte bei der Projektentwicklung haben Energiekontor im ersten Halbjahr gestützt.

Wer­bung

Für Eilige: AI-Zusammenfassung lesen

Dem stand gleichwohl ein schwaches Windaufkommen gegenüber, das den Betreiber und Entwickler von Wind- und Solarparks im ersten Halbjahr teils etwas bremste. Der Umsatz lag mit 76 Millionen Euro 2 Millionen Euro unter dem Vorjahresniveau, wie Energiekontor am Donnerstag mitteilte. Allerdings wuchs die Gesamtleistung deutlich wegen laufender Planungstätigkeiten sowie im Bau befindlicher Wind und Solarprojekte. Der Vorsteuergewinn schnellte hingegen um rund 70 Prozent auf 28,3 Millionen Euro nach oben. Für 2025 plant der Vorstandsvorsitzende Peter Szabo hier weiterhin mit 70 bis 90 Millionen Euro - nach gut 36 Millionen im vergangenen Jahr. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen im ersten Halbjahr mit 24 Millionen Euro mehr als doppelt so viel wie vor einem Jahr. /mis/stk BREMEN (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Energiekontor Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Energiekontor Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Energiekontor AG