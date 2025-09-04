DAX23.585 -0,8%ESt505.310 -0,7%Top 10 Crypto15,45 +0,4%Dow45.314 -0,7%Nas21.633 -0,3%Bitcoin94.504 -0,5%Euro1,1727 +0,7%Öl65,39 -2,2%Gold3.585 +1,1%
Aktienkurs aktuell

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

05.09.25 16:09 Uhr
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Die Aktie von Trump Media Technology zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 16,85 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Trump Media & Technology
14,58 EUR 0,26 EUR 1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 16,85 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 16,98 USD. Mit einem Wert von 16,82 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 124.905 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 54,68 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2024). Der derzeitige Kurs der Trump Media Technology-Aktie liegt somit 69,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.09.2024 bei 11,75 USD. Mit einem Kursverlust von 30,27 Prozent würde die Trump Media Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 01.08.2025 lud Trump Media Technology zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,10 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Trump Media Technology 880000,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 840000,00 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

