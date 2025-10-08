TUI Aktie News: TUI zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt

Kursverlauf

Die Aktie von TUI gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von TUI legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 7,73 EUR.

Um 11:49 Uhr wies die TUI-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 7,73 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die TUI-Aktie bei 7,75 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,67 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 650.632 TUI-Aktien.

Am 18.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,30 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TUI-Aktie somit 16,85 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,36 EUR am 07.04.2025. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 30,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem TUI seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,095 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,36 EUR.

Am 13.08.2025 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 6,20 Mrd. EUR gegenüber 5,79 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 10.12.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von TUI rechnen Experten am 16.12.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass TUI im Jahr 2025 1,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

