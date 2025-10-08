TUI Aktie News: TUI am Vormittag nahezu unbewegt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von TUI zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 7,68 EUR bewegte sich die TUI-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr bei 7,68 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die TUI-Aktie bei 7,69 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die TUI-Aktie bis auf 7,64 EUR. Bei 7,67 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 196.132 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,30 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,01 Prozent. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 5,36 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 43,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten TUI-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,095 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,36 EUR.

Am 13.08.2025 lud TUI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 6,20 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 10.12.2025 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von TUI rechnen Experten am 16.12.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,26 EUR je TUI-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

