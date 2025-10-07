TUI Aktie News: TUI am Dienstagvormittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 7,68 EUR ab.

Um 09:06 Uhr rutschte die TUI-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 7,68 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die TUI-Aktie bis auf 7,67 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,72 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 43.857 TUI-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.08.2025 bei 9,30 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TUI-Aktie somit 17,36 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 5,36 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 30,20 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,095 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TUI-Aktie bei 10,36 EUR.

TUI gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TUI ein EPS von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TUI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,20 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,79 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.12.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 16.12.2026.

Experten taxieren den TUI-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,26 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie gewinnt: Zwei Neubau-Slots von Marella an TUI Cruises übertragen

TUI-Aktie trotzdem fester: Sommergeschäft leidet unter Nahost-Konflikt

TUI: Erfreuliche Buchungslage untermauert Prognosen