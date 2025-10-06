DAX24.419 +0,2%Est505.632 -0,3%MSCI World4.349 +0,3%Top 10 Crypto17,26 +1,5%Nas22.889 +0,5%Bitcoin106.423 +0,9%Euro1,1714 -0,1%Öl65,11 +1,2%Gold3.957 +1,8%
Aktienkurs aktuell

TUI Aktie News: TUI am Nachmittag tiefer

06.10.25 16:10 Uhr
TUI Aktie News: TUI am Nachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 7,65 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
7,71 EUR -0,05 EUR -0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der TUI-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 7,65 EUR. Das bisherige Tagestief markierte TUI-Aktie bei 7,62 EUR. Bei 7,73 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 1.157.552 TUI-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,30 EUR erreichte der Titel am 18.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 17,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 5,36 EUR. Mit einem Kursverlust von 29,95 Prozent würde die TUI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,095 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,36 EUR je TUI-Aktie aus.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,36 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat TUI mit einem Umsatz von insgesamt 6,20 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,13 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.12.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 16.12.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass TUI im Jahr 2025 1,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Nachrichten zu TUI AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu TUI AG

DatumRatingAnalyst
29.09.2025TUI NeutralUBS AG
24.09.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
24.09.2025TUI OverweightBarclays Capital
23.09.2025TUI NeutralUBS AG
23.09.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.09.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
24.09.2025TUI OverweightBarclays Capital
23.09.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025TUI NeutralUBS AG
23.09.2025TUI NeutralUBS AG
23.09.2025TUI Market-PerformBernstein Research
23.09.2025TUI Market-PerformBernstein Research
14.08.2025TUI NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.02.2025TUI UnderweightBarclays Capital
02.08.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.03.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.02.2024TUI UnderweightBarclays Capital
06.12.2023TUI UnderweightBarclays Capital

