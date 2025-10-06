TUI Aktie News: TUI am Nachmittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 7,65 EUR.

Der TUI-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 7,65 EUR. Das bisherige Tagestief markierte TUI-Aktie bei 7,62 EUR. Bei 7,73 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 1.157.552 TUI-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,30 EUR erreichte der Titel am 18.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 17,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 5,36 EUR. Mit einem Kursverlust von 29,95 Prozent würde die TUI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,095 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,36 EUR je TUI-Aktie aus.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,36 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat TUI mit einem Umsatz von insgesamt 6,20 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,13 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.12.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 16.12.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass TUI im Jahr 2025 1,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

