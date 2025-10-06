TUI Aktie News: TUI am Montagmittag mit roten Vorzeichen

So bewegt sich TUI

Die Aktie von TUI gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die TUI-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 7,67 EUR nach.

Die Aktie verlor um 11:44 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 7,67 EUR. Das bisherige Tagestief markierte TUI-Aktie bei 7,62 EUR. Bei 7,73 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 721.287 TUI-Aktien umgesetzt.

Bei 9,30 EUR markierte der Titel am 18.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 21,17 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,36 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 30,11 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,095 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der TUI-Aktie wird bei 10,36 EUR angegeben.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. TUI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,20 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.12.2025 erwartet. Schätzungsweise am 16.12.2026 dürfte TUI die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TUI-Gewinn in Höhe von 1,26 EUR je Aktie aus.

