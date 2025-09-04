Uber Aktie News: Uber schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Uber gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 92,13 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,2 Prozent auf 92,13 USD. Die Uber-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 92,33 USD aus. Bei 92,33 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 330.510 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 10.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 97,71 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 5,71 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 59,33 USD ab. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 35,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Uber-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Uber gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,47 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,23 Prozent auf 12,65 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2025 2,91 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

