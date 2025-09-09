DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.522 -0,4%Nas21.931 +0,2%Bitcoin97.135 +1,9%Euro1,1712 ±0,0%Öl67,71 +1,8%Gold3.645 +0,5%
Notierung im Fokus

Uber Aktie News: Uber tendiert am Nachmittag südwärts

10.09.25 16:11 Uhr
Uber Aktie News: Uber tendiert am Nachmittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Uber. Das Papier von Uber befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,1 Prozent auf 94,44 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Uber
80,69 EUR 0,11 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 94,44 USD. Die Uber-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 94,41 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 95,50 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Uber-Aktien beläuft sich auf 326.002 Stück.

Am 10.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,71 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,46 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 18.12.2024 auf bis zu 59,33 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 37,18 Prozent würde die Uber-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Uber-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Uber veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,63 USD. Im letzten Jahr hatte Uber einen Gewinn von 0,47 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,65 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 10,70 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Uber im Jahr 2025 2,91 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Christopher Penler / Shutterstock.com

Analysen zu Uber

DatumRatingAnalyst
08.02.2023Uber OutperformRBC Capital Markets
17.11.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.09.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2020Uber overweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2020Uber OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.02.2023Uber OutperformRBC Capital Markets
17.11.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.09.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2020Uber overweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2020Uber OutperformRBC Capital Markets
