Uber Aktie News: Uber am Mittwochnachmittag tiefer

Die Aktie von Uber gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 90,39 USD.

Die Uber-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 90,39 USD. Bei 89,80 USD markierte die Uber-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 90,60 USD. Zuletzt wurden via New York 313.449 Uber-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 101,98 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 59,33 USD. Dieser Wert wurde am 18.12.2024 erreicht. Mit Abgaben von 34,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Uber-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uber am 04.11.2025. Uber hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,20 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,47 Mrd. USD – ein Plus von 20,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uber 11,19 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 11.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Uber veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Uber-Gewinn in Höhe von 5,24 USD je Aktie aus.

