Uber Aktie News: Uber verzeichnet am Mittwochabend Verluste

Die Aktie von Uber gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 89,21 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 1,8 Prozent auf 89,21 USD. Bei 88,97 USD markierte die Uber-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 90,60 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.400.418 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 101,98 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 14,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 59,33 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.12.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Uber-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Uber 0,000 USD aus.

Am 04.11.2025 lud Uber zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. In Sachen EPS wurden 3,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uber 1,20 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 13,47 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Uber 11,19 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Uber am 11.02.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Uber-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,24 USD je Aktie.

