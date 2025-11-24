DAX23.296 +0,9%Est505.551 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +0,7%Nas22.727 +2,0%Bitcoin74.933 -0,7%Euro1,1527 +0,1%Öl62,62 +0,2%Gold4.093 +0,7%
Uber im Blick

Uber Aktie News: Uber am Nachmittag verlustreich

24.11.25 16:10 Uhr
Uber Aktie News: Uber am Nachmittag verlustreich

Die Aktie von Uber gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 83,67 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Uber
72,63 EUR 0,53 EUR 0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 83,67 USD. Die Abwärtsbewegung der Uber-Aktie ging bis auf 83,20 USD. Bei 84,15 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 700.838 Uber-Aktien gehandelt.

Am 23.09.2025 markierte das Papier bei 101,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 59,33 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Uber-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 04.11.2025 lud Uber zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,20 USD je Aktie generiert. Uber hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,47 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2026 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,31 USD je Aktie in den Uber-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

In eigener Sache

mehr Analysen