Uber Aktie News: Uber am Nachmittag verlustreich
Die Aktie von Uber gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 83,67 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 83,67 USD. Die Abwärtsbewegung der Uber-Aktie ging bis auf 83,20 USD. Bei 84,15 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 700.838 Uber-Aktien gehandelt.
Am 23.09.2025 markierte das Papier bei 101,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 59,33 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für Uber-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.
Am 04.11.2025 lud Uber zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,20 USD je Aktie generiert. Uber hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,47 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2026 terminiert.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,31 USD je Aktie in den Uber-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Uber-Aktie
Bridgewater-Depot: In diese Aktien investierte der von Ray Dalio gegründete Fonds in Q3 2025
Tesla-Rivale Rivian gibt Update für E-Bike Spinoff Also
Uber-Aktie knickt dennoch ein: Quartalszahlen besser als erwartet
Übrigens: Uber und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Uber
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Mateusz_Szymanski / Shutterstock.com
Nachrichten zu Uber
Analysen zu Uber
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.02.2023
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.09.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.2020
|Uber overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.2020
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.02.2023
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.09.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.2020
|Uber overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.2020
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.07.2019
|Uber Hold
|HSBC
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Uber nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen