DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, Coinbase, D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Aktienkurs im Fokus

Uber Aktie News: Uber am Nachmittag freundlich

31.10.25 16:08 Uhr
Uber Aktie News: Uber am Nachmittag freundlich

Die Aktie von Uber gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Uber zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 97,54 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Uber
84,62 EUR 0,96 EUR 1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Uber-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 97,54 USD. Bei 98,43 USD erreichte die Uber-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 97,46 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 524.086 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 23.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 101,98 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uber-Aktie mit einem Kursplus von 4,55 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.12.2024 bei 59,33 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uber-Aktie 39,17 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Uber-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uber am 06.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,63 USD, nach 0,47 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,23 Prozent auf 12,65 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Uber am 04.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2025 2,91 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Nachrichten zu Uber

DatumMeistgelesen
Analysen zu Uber

DatumRatingAnalyst
mehr Analysen