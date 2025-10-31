Uber Aktie News: Uber schiebt sich am Freitagabend vor
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 96,66 USD.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Uber legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 96,66 USD. Bei 98,43 USD markierte die Uber-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 97,46 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.044.522 Uber-Aktien.
Am 23.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 101,98 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 59,33 USD fiel das Papier am 18.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 38,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2024 erhielten Uber-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uber am 06.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,47 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 12,65 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Uber 10,70 Mrd. USD umgesetzt.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Uber wird am 04.11.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2026 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je Uber-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,91 USD fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Uber-Aktie
Aktien von Stellantis, NVIDIA, Uber & Foxconn stark: Kooperation bei Robotaxis
Erste Schätzungen: Uber legt Quartalsergebnis vor
Alphabet-Aktie im Plus: Waymo-Robotaxis nehmen Kurs auf Europa
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.02.2023
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.09.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.2020
|Uber overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.2020
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
