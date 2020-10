VW-Aktie macht Boden gut: Volkswagen erzielt dank Markterholung wieder Milliardengewinn

Sowohl der Umsatz als auch der operative Gewinn lagen teils deutlich über den Markterwartungen. Angesichts des Markteinbruchs im Frühjahr und der eher trüben Aussichten für die kommenden Monate bleibt der Ausblick für das Gesamtjahr aber düster.

Der Absatz des Zwölfmarkenkonzerns und auch der Umsatz sollen laut Quartalsbericht deutlich sinken. Das operative Ergebnis vor und inklusive Sondereinflüssen dürfte "gravierend" zurückgehen, so der Wolfsburger Konzern. Einen Verlust schließt VW aber weiterhin aus.

In den abgelaufenen drei Monaten sank der Umsatz leicht auf 59,4 Milliarden von 61,4 Milliarden Euro. Analysten hatten nur 58,9 Milliarden Euro erwartet. Das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen war im Quartal ebenfalls rückläufig, lag aber mit 3,2 Milliarden nach 4,8 Milliarden Euro im Vorjahr deutlich über den Schätzungen von 2,85 Milliarden Euro.

VW-Kernmarke mit halber Milliarde operativem Gewinn

Die Volkswagen-Kernmarke VW Pkw hat im dritten Quartal wieder einen operativen Gewinn eingefahren. Nach dem milliardenschweren Verlust in dem vom Corona-Lockdown geprägten zweiten Jahresviertel erzielte das Herzstück des Wolfsburger Autokonzerns zwischen Juli und September einen operativen Gewinn von gut einer halben Milliarde Euro. Das ging am Donnerstag aus dem vorgelegten Neunmonatsbericht des Wolfsburger DAX-Konzerns hervor. Damit hat die Marke mit dem VW-Logo operativ zwar rund 40 Prozent weniger verdient als noch ein Jahr zuvor mit 866 Millionen Euro. Im zweiten Quartal hatte sie aber noch einen Verlust von knapp zwei Milliarden Euro verbucht.

Die VW-Kernmarke hatte zwischen Juli und Ende September 1,48 Millionen Autos an die Kunden ausgeliefert, das waren noch 2,7 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz ging um 13 Prozent auf 18,6 Milliarden Euro zurück. Das liegt auch daran, dass VW die Auslieferungen der chinesischen Gemeinschaftsunternehmen nicht in den Konzernerlös einrechnet - und China ist mit Abstand der größte Einzelmarkt von VW. Die Wolfsburger sind in dem Land Marktführer. Die Geschäfte in China trugen im dritten Quartal sogar mehr zum Gewinn unterm Strich bei als vor einem Jahr.

Volkswagen machen nach Quartalszahlen etwas Boden gut

Die Vorzüge von Volkswagen machen im Donnerstagshandel auf der Handelsplattform XETRA einen Teil ihrer deutlichen Vortagesverluste wett. Im frühen Handel gewinnen sie zeitweise 1,91 Prozent auf 127,92 Euro.

Die Quartalszahlen des Autobauers hätten die zuletzt gestiegenen Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Jefferies-Analyst Philippe Houchois in einer ersten Einschätzung. Im Vergleich mit der Sektorerholung falle die Entwicklung aber gedämpft aus aus.

Am Vortag waren die Anteile im sehr schwachen Marktumfeld mit einem Minus von fast fünf Prozent noch etwas mehr abgesackt als der DAX, fanden aber bei etwas unter 125 Euro erneut Unterstützung.

