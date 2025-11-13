Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Donnerstagnachmittag stärker

Kurs der Ulta Beauty

Die Aktie von Ulta Beauty zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Ulta Beauty-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 541,05 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Ulta Beauty-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 541,05 USD. Bei 541,83 USD erreichte die Ulta Beauty-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 537,18 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 7.638 Ulta Beauty-Aktien gehandelt.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 572,11 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 5,74 Prozent Plus fehlen der Ulta Beauty-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 309,02 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 42,89 Prozent könnte die Ulta Beauty-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Ulta Beauty-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 28.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,78 USD, nach 5,30 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 2,79 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,55 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass Ulta Beauty im Jahr 2026 24,49 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

