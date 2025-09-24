Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty tendiert am Abend auf rotem Terrain

Kurs der Ulta Beauty

Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Ulta Beauty nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 534,57 USD.

Die Ulta Beauty-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 534,57 USD. Die Ulta Beauty-Aktie sank bis auf 532,56 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 539,37 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 67.626 Ulta Beauty-Aktien den Besitzer.

Am 25.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 540,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Ulta Beauty-Aktie ist somit 1,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 309,02 USD am 14.03.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 42,19 Prozent könnte die Ulta Beauty-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Ulta Beauty-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Ulta Beauty am 28.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,78 USD, nach 5,30 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 2,79 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,55 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Ulta Beauty ein EPS in Höhe von 24,42 USD in den Büchern stehen haben wird.

