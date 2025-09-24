DAX23.542 -0,5%ESt505.443 -0,4%Top 10 Crypto15,36 -1,7%Dow45.996 -0,3%Nas22.381 -0,5%Bitcoin95.114 -1,5%Euro1,1676 -0,5%Öl69,03 -0,1%Gold3.730 -0,2%
Ulta Beauty im Fokus

Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Ulta Beauty

25.09.25 16:11 Uhr
Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Ulta Beauty

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Ulta Beauty. Das Papier von Ulta Beauty befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,4 Prozent auf 533,53 USD ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Ulta Beauty-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 533,53 USD ab. Bei 532,56 USD markierte die Ulta Beauty-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 539,37 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 19.577 Ulta Beauty-Aktien umgesetzt.

Am 25.09.2025 markierte das Papier bei 539,99 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ulta Beauty-Aktie 1,21 Prozent zulegen. Am 14.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 309,02 USD ab. Abschläge von 42,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Ulta Beauty-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ulta Beauty am 28.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 5,78 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ulta Beauty 5,30 USD je Aktie eingenommen. Ulta Beauty hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,79 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,55 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Ulta Beauty ein EPS in Höhe von 24,42 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen