Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Dienstagnachmittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Ulta Beauty. Zuletzt ging es für die Ulta Beauty-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 508,76 USD.

Die Ulta Beauty-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:49 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 508,76 USD. Die Ulta Beauty-Aktie sank bis auf 508,64 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 514,73 USD. Bisher wurden heute 10.383 Ulta Beauty-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 572,11 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Ulta Beauty-Aktie damit 11,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.03.2025 bei 309,02 USD. Derzeit notiert die Ulta Beauty-Aktie damit 64,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Ulta Beauty veröffentlichte am 28.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 5,78 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ulta Beauty noch ein Gewinn pro Aktie von 5,30 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Ulta Beauty 2,79 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,55 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ulta Beauty einen Gewinn von 24,51 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

