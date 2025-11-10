Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Montagabend mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Under Armour gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Under Armour-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 4,0 Prozent auf 4,48 USD ab.

Die Under Armour-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 4,0 Prozent auf 4,48 USD ab. Das Tagestief markierte die Under Armour-Aktie bei 4,43 USD. Bei 4,69 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1.107.482 Under Armour-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 10,96 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.11.2024). Gewinne von 144,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 4,36 USD fiel das Papier am 07.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Under Armour-Aktie damit 2,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Under Armour 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,25 USD.

Am 06.11.2025 hat Under Armour die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Under Armour hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,39 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,34 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 4,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,40 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 05.02.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Under Armour veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 0,200 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

