Shutdown-Ende naht: Dow im Plus -- DAX fester -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Plug Power-Aktie schwächer: Verluste eingedämmt bei etwas höherem Umsatz
Alphabet-Aktie leichter: Google investiert Milliardenbetrag in Deutschland
Notierung im Fokus

Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour verteuert sich am Nachmittag

11.11.25 16:08 Uhr
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie von Under Armour zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Under Armour legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 4,0 Prozent auf 4,66 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Under Armour Inc.
4,02 EUR 0,17 EUR 4,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 4,0 Prozent auf 4,66 USD zu. In der Spitze legte die Under Armour-Aktie bis auf 4,66 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,52 USD. Der Tagesumsatz der Under Armour-Aktie belief sich zuletzt auf 234.288 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.12.2024 auf bis zu 10,53 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Under Armour-Aktie liegt somit 55,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2025 auf bis zu 4,36 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Under Armour-Aktie ist somit 6,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Under Armour 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,25 USD.

Am 06.11.2025 lud Under Armour zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,39 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,27 Prozent auf 1,34 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,40 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Under Armour dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,043 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

