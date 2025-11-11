DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,15 -3,6%Nas23.468 -0,3%Bitcoin88.753 -3,2%Euro1,1586 +0,2%Öl65,04 +1,5%Gold4.131 +0,4%
Under Armour im Fokus

Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Dienstagabend mit Aufschlag

11.11.25 20:23 Uhr
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Dienstagabend mit Aufschlag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Under Armour. Im New York-Handel gewannen die Under Armour-Papiere zuletzt 4,5 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Under Armour Inc.
4,02 EUR 0,17 EUR 4,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Under Armour nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 4,5 Prozent auf 4,68 USD. Die Under Armour-Aktie legte bis auf 4,73 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,52 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.034.103 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Am 10.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,53 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 125,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Under Armour-Aktie. Am 07.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,36 USD. Der aktuelle Kurs der Under Armour-Aktie ist somit 6,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Under Armour-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Analysten bewerten die Under Armour-Aktie im Durchschnitt mit 6,25 USD.

Am 06.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,39 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,34 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,40 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.02.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,043 USD je Under Armour-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images

