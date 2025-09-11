Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Freitagabend mit Kurseinbußen

Aktie im Blick

Die Aktie von Under Armour gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Under Armour-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 4,90 USD abwärts.

Das Papier von Under Armour befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,7 Prozent auf 4,90 USD ab. Die Under Armour-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,79 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,98 USD. Bisher wurden heute 1.816.182 Under Armour-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.11.2024 auf bis zu 11,89 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 142,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,79 USD. Dieser Wert wurde am 12.09.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Under Armour-Aktie mit einem Verlust von 2,25 Prozent wieder erreichen.

Under Armour-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,50 USD.

Am 08.08.2025 lud Under Armour zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,94 Prozent auf 1,14 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Under Armour wird am 05.02.2026 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,068 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

